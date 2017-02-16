Вокруг шум: фиолетовая птица Что это за стикер и почему им все пользуются?
1 февраля в мессенджере фейсбука появился набор стикеров со странной фиолетовой птицей. Он немедленно стал популярным, а затем и вовсе превратился в мем. «Медуза» рассказывает, что такого в фиолетовой птице и при чем тут белые националисты.
Что за фиолетовая птица?
Это голубь. Его нарисовала иллюстратор Сид Уэлер из США. В сентябре 2016 года Уэлер предложила Apple набор стикеров Trash Dove для стикерстора в iMessage. В начале февраля 2017-го стикеры появились и в фейсбуке (в российской версии мессенджера набор называется «Голуби-декаденты»). Стикеры анимированные (двигаются при наведении курсора); чаще всего пользователи фейсбука используют голубя, мотающего головой.
Почему из-за птицы столько шума?
Популярность Trash Dove связывают с тайским сегментом фейсбука, где, по некоторым данным, стикеры с фиолетовым голубем появились раньше всего. Его популярность в Таиланде объясняется тем, что в тайском языке слово «птица» обозначает не только птицу, но и несчастного одинокого человека. Правда, сама Уэлер в интервью тайскому изданию об этом не упоминала. «Он [обозначает] то, что вы захотите», — сказала художница.
В начале февраля голубь-декадент захватил американский и европейский сегменты фейсбука. В отличие от тайцев, англоязычные пользователи соцсети не просто постили его в комментариях, но также превратили его в мем (появилась даже соответствующая группа).
Количество Trash Dove в комментариях росло так стремительно, что фиолетовая птица начала раздражать многих пользователей фейсбука. Администраторы групп в некоторых случаях принялись банить тех, кто использует этот стикер.
Опубликовано Trash Dove Memes 15 февраля 2017 г.
А пользователи помладше — придумывать мемы, в которых птицу убивают.
Say no to violence! Birb!Опубликовано Trash Dove Memes 16 февраля 2017 г.
Голубя-декадента ждет судьба лягушонка Пепе?
В середине февраля в социальных сетях и на имиджбордах началась война за фиолетовую птицу. Пользователи имиджбордов правых взглядов объявили о намерении «изъять» голубя из массовой культуры. Таким же образом они «изымали» лягушонка Пепе, который сперва стал ассоциироваться с белыми националистами, а затем и вовсе был приравнен в США к символу ненависти (что, впрочем, не помешало ему появиться в твиттере Трампа).
Опубликовано Dylan Mayné 16 февраля 2017 г.
Антифашисты тоже решили присвоить мем, но «альт-правые» гораздо активнее в своих намерениях — и берут количеством изображений.
Опубликовано Estela T. 15 февраля 2017 г.
Фиолетовая птица — универсальный мем
Птица вряд ли станет такой же популярной, как Ждун, хотя голубь-декадент, конечно, обладает потенциалом мема на все случаи жизни. Его можно использовать в самых разных ситуациях — и для описания своих эмоций, и для переосмысления истории про рукопожатие премьера Канады Джастина Трюдо и Дональда Трампа.
trash trumpОпубликовано Trash Dove Memes 14 февраля 2017 г.
Опубликовано London Gregory 15 февраля 2017 г.
I'm teh god nawОпубликовано Trash Dove Memes 14 февраля 2017 г.
perfectly shaped bird <3 Trash Dove MemesОпубликовано Trash Dove Memes 13 февраля 2017 г.