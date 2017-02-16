Вокруг шум: фиолетовая птица Что это за стикер и почему им все пользуются?

1 февраля в мессенджере фейсбука появился набор стикеров со странной фиолетовой птицей. Он немедленно стал популярным, а затем и вовсе превратился в мем. «Медуза» рассказывает, что такого в фиолетовой птице и при чем тут белые националисты.

Что за фиолетовая птица?

Это голубь. Его нарисовала иллюстратор Сид Уэлер из США. В сентябре 2016 года Уэлер предложила Apple набор стикеров Trash Dove для стикерстора в iMessage. В начале февраля 2017-го стикеры появились и в фейсбуке (в российской версии мессенджера набор называется «Голуби-декаденты»). Стикеры анимированные (двигаются при наведении курсора); чаще всего пользователи фейсбука используют голубя, мотающего головой.

Почему из-за птицы столько шума?

Популярность Trash Dove связывают с тайским сегментом фейсбука, где, по некоторым данным, стикеры с фиолетовым голубем появились раньше всего. Его популярность в Таиланде объясняется тем, что в тайском языке слово «птица» обозначает не только птицу, но и несчастного одинокого человека. Правда, сама Уэлер в интервью тайскому изданию об этом не упоминала. «Он [обозначает] то, что вы захотите», — сказала художница.

В начале февраля голубь-декадент захватил американский и европейский сегменты фейсбука. В отличие от тайцев, англоязычные пользователи соцсети не просто постили его в комментариях, но также превратили его в мем (появилась даже соответствующая группа).

Количество Trash Dove в комментариях росло так стремительно, что фиолетовая птица начала раздражать многих пользователей фейсбука. Администраторы групп в некоторых случаях принялись банить тех, кто использует этот стикер.

А пользователи помладше — придумывать мемы, в которых птицу убивают.

Голубя-декадента ждет судьба лягушонка Пепе?

В середине февраля в социальных сетях и на имиджбордах началась война за фиолетовую птицу. Пользователи имиджбордов правых взглядов объявили о намерении «изъять» голубя из массовой культуры. Таким же образом они «изымали» лягушонка Пепе, который сперва стал ассоциироваться с белыми националистами, а затем и вовсе был приравнен в США к символу ненависти (что, впрочем, не помешало ему появиться в твиттере Трампа).

Антифашисты тоже решили присвоить мем, но «альт-правые» гораздо активнее в своих намерениях — и берут количеством изображений.

Фиолетовая птица — универсальный мем

Птица вряд ли станет такой же популярной, как Ждун, хотя голубь-декадент, конечно, обладает потенциалом мема на все случаи жизни. Его можно использовать в самых разных ситуациях — и для описания своих эмоций, и для переосмысления истории про рукопожатие премьера Канады Джастина Трюдо и Дональда Трампа.