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В московском метро повесили портрет Александра Невского. Но получился Дарт Вейдер

Meduza
12:10, 1 февраля 2017

В московском метрополитене в ноябре 2016 года запустили тематический поезд «Великие полководцы». На стенах вагонов поезда изображены Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков, Александр Невский и другие прославленные полководцы.

В январе 2017 года пассажиры обратили внимание на то, в каком положении оказался Александр Невский — у него на груди разместили устройство для экстренной связи с машинистом.

С коробочкой на груди и в доспехах Невский стал очень похож на другого известного военачальника — Дарта Вейдера.

Теперь мы знаем, зачем Вейдеру было нужно это устройство на груди!

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