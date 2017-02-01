В московском метро повесили портрет Александра Невского. Но получился Дарт Вейдер

В московском метрополитене в ноябре 2016 года запустили тематический поезд «Великие полководцы». На стенах вагонов поезда изображены Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков, Александр Невский и другие прославленные полководцы.

В январе 2017 года пассажиры обратили внимание на то, в каком положении оказался Александр Невский — у него на груди разместили устройство для экстренной связи с машинистом.

Поезд метро "Великие полководцы". Попали вагон с Александром Невским. Очень радует что и на нашей ветке есть крутые тематические составы. #МосМетро #ПоездМетро #ВеликиеПолководцы A photo posted by Татьяна Еськина (@tatianaeskina) on Jan 28, 2017 at 9:52pm PST

Связь с машинистом - только через Александра Невского #мосметро #великиеполководцы A photo posted by ☉ (@oneiro_sol) on Jan 18, 2017 at 7:14am PST

С коробочкой на груди и в доспехах Невский стал очень похож на другого известного военачальника — Дарта Вейдера.

Князь Александр Невский и кнопка вызова машиниста в метро pic.twitter.com/A7V6cWow4f — Pikabu (@rupikabu) January 30, 2017

Теперь мы знаем, зачем Вейдеру было нужно это устройство на груди!