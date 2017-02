В московском метро повесили портрет Александра Невского. Но получился Дарт Вейдер

Поезд метро "Великие полководцы". Попали вагон с Александром Невским. Очень радует что и на нашей ветке есть крутые тематические составы. #МосМетро #ПоездМетро #ВеликиеПолководцы

A photo posted by Татьяна Еськина (@tatianaeskina) on Jan 28, 2017 at 9:52pm PST