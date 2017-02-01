шапито
В московском метро повесили портрет Александра Невского. Но получился Дарт Вейдер
В московском метрополитене в ноябре 2016 года запустили тематический поезд «Великие полководцы». На стенах вагонов поезда изображены Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков, Александр Невский и другие прославленные полководцы.
В январе 2017 года пассажиры обратили внимание на то, в каком положении оказался Александр Невский — у него на груди разместили устройство для экстренной связи с машинистом.
С коробочкой на груди и в доспехах Невский стал очень похож на другого известного военачальника — Дарта Вейдера.
Князь Александр Невский и кнопка вызова машиниста в метро pic.twitter.com/A7V6cWow4f— Pikabu (@rupikabu) January 30, 2017
Теперь мы знаем, зачем Вейдеру было нужно это устройство на груди!