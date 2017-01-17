Здоровье машинистов московского метро будут контролировать датчиком на ухе
В Московском метрополитене запустят систему мониторинга здоровья машинистов в режиме реального времени. Об этом рассказал глава департамента транспорта московской мэрии Максим Ликсутов.
Каждый машинист будет выходить на маршрут с датчиком на ухе, который фиксирует пульс и давление. Данные с датчиков будут поступать дежурным врачам метро, которые, в случае отклонений в показаниях, смогут снимать машиниста с маршрута.
По словам Ликсутова, датчики в первую очередь нужны для тех машинистов, которые имеют предрасположенность к сердечным заболеваниям.
Когда новая система будет введена в Москве, Ликсутов не уточнил.
Датчик на ухо для машинистов уже используют на четвертой линии метро Санкт-Петербурга, там систему «Штурман» запустили в апреле 2016 года. Ожидается, что к 2018 году датчики получат все машинисты третьей линии.
На Московском центральном кольце используется похожая система контроля здоровья машинистов. Там пульс фиксируется с помощью «тревожного браслета», который при отклонении показаний включает сигнализацию, на которую машинист должен вовремя отреагировать, иначе включатся тормоза.