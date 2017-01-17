Здоровье машинистов московского метро будут контролировать датчиком на ухе

В Московском метрополитене запустят систему мониторинга здоровья машинистов в режиме реального времени. Об этом рассказал глава департамента транспорта московской мэрии Максим Ликсутов.

Каждый машинист будет выходить на маршрут с датчиком на ухе, который фиксирует пульс и давление. Данные с датчиков будут поступать дежурным врачам метро, которые, в случае отклонений в показаниях, смогут снимать машиниста с маршрута.

По словам Ликсутова, датчики в первую очередь нужны для тех машинистов, которые имеют предрасположенность к сердечным заболеваниям.

Когда новая система будет введена в Москве, Ликсутов не уточнил.