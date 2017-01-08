Полицейские задержали организатора флешмоба «В метро без штанов». Он был одет

Московские полицейские задержали организатора флешмоба «В метро без штанов». Его взяли на станции метро «Цветной бульвар». Мужчина был одет.

В Москве задержали организатора акции «В метро без штанов» | подробности на bonjournal.kz (https://t.co/C1K6gSUTeg) pic.twitter.com/iVH2EHfpfQ — журнал Bonjour (@bonjourkz) January 8, 2017

Участники флешмоба планировали снять штаны в вагоне метро, но организатора задержали еще в вестибюле. Другие не решились остаться в исподнем без лидера.

Как рассказал организатор московского флешмоба, полицейские «попытались вменить» ему административную статью. Составили ли в итоге протокол, неясно.