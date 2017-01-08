Полицейские задержали организатора флешмоба «В метро без штанов». Он был одет

Московский комсомолец
18:12, 8 января 2017
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Московские полицейские задержали организатора флешмоба «В метро без штанов». Его взяли на станции метро «Цветной бульвар». Мужчина был одет.

Участники флешмоба планировали снять штаны в вагоне метро, но организатора задержали еще в вестибюле. Другие не решились остаться в исподнем без лидера.

Как рассказал организатор московского флешмоба, полицейские «попытались вменить» ему административную статью. Составили ли в итоге протокол, неясно.

Флешмоб «В метро без штанов» придумали в 2002 году в Нью-Йорке. Теперь акцию ежегодно устраивают в десятках городов мира. В Москве флешмоб впервые устроили в 2016 году.
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