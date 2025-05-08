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Москва приготовилась к 80-летнему юбилею Победы. Интернет глушат, магазины закрывают, доставка работает с перебоями Ведь главное — чтобы парад прошел как надо

Источник: Meduza

Уже несколько дней интернет в Москве работает с перебоями. Из-за этого

  • Крупные онлайн-магазины ограничили доставку.
  • Выросли цены на такси.
  • Ограничены поездки на электросамокатах.
  • С перебоями работают «Госуслуги», приложения банков и Система быстрых платежей.

7 и 8 мая в аэропортах случился коллапс

  • Четыре московских аэропорта (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский) несколько раз приостанавливали работу.
  • Были задержаны или отменены несколько сотен рейсов, что затронуло сотни тысяч пассажиров.
  • Возобновить нормальную работу аэропортов власти пообещали вечером 8 мая.
  • Причина коллапса — угроза атаки беспилотников. Это напрямую связано с парадом: власти Украины неоднократно намекали, что его проведение будет «небезопасным».
  • Самолет президента Сербии Александра Вучича, который прилетел в Москву на празднование Дня Победы, по пути совершил вынужденную посадку в Баку.

9 мая будут новые запреты

  • Ограничат работу центральных станций метро.
  • Закроют все кафе и магазины по пути следования парада.
  • Введут ограничения на движение такси и электросамокатов в центре.
  • Утром полностью отключат мобильный интернет, а, возможно, и сотовую связь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что москвичи должны «с пониманием» отнестись к тому, что власти глушат интернет. «Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться. Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем», — сказал Песков.

Что происходило в московских аэропортах

Российские авиакомпании массово задерживают и отменяют рейсы. В Пулково пассажиров несколько часов не выпускали из самолетов Аэропорты не отправляли и не принимали рейсы из-за атак беспилотников

Что происходило в московских аэропортах

Российские авиакомпании массово задерживают и отменяют рейсы. В Пулково пассажиров несколько часов не выпускали из самолетов Аэропорты не отправляли и не принимали рейсы из-за атак беспилотников

Фото на обложке: «Медуза»