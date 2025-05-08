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Москва приготовилась к 80-летнему юбилею Победы. Интернет глушат, магазины закрывают, доставка работает с перебоями Ведь главное — чтобы парад прошел как надо
Источник: Meduza
Уже несколько дней интернет в Москве работает с перебоями. Из-за этого
- Крупные онлайн-магазины ограничили доставку.
- Выросли цены на такси.
- Ограничены поездки на электросамокатах.
- С перебоями работают «Госуслуги», приложения банков и Система быстрых платежей.
7 и 8 мая в аэропортах случился коллапс
- Четыре московских аэропорта (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский) несколько раз приостанавливали работу.
- Были задержаны или отменены несколько сотен рейсов, что затронуло сотни тысяч пассажиров.
- Возобновить нормальную работу аэропортов власти пообещали вечером 8 мая.
- Причина коллапса — угроза атаки беспилотников. Это напрямую связано с парадом: власти Украины неоднократно намекали, что его проведение будет «небезопасным».
- Самолет президента Сербии Александра Вучича, который прилетел в Москву на празднование Дня Победы, по пути совершил вынужденную посадку в Баку.
9 мая будут новые запреты
- Ограничат работу центральных станций метро.
- Закроют все кафе и магазины по пути следования парада.
- Введут ограничения на движение такси и электросамокатов в центре.
- Утром полностью отключат мобильный интернет, а, возможно, и сотовую связь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что москвичи должны «с пониманием» отнестись к тому, что власти глушат интернет. «Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться. Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем», — сказал Песков.
Фото на обложке: «Медуза»