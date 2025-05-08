Уже несколько дней интернет в Москве работает с перебоями. Из-за этого

Крупные онлайн-магазины ограничили доставку.

Выросли цены на такси.

Ограничены поездки на электросамокатах.

С перебоями работают «Госуслуги», приложения банков и Система быстрых платежей.

7 и 8 мая в аэропортах случился коллапс

Четыре московских аэропорта (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский) несколько раз приостанавливали работу.

Были задержаны или отменены несколько сотен рейсов, что затронуло сотни тысяч пассажиров.

Возобновить нормальную работу аэропортов власти пообещали вечером 8 мая.

Причина коллапса — угроза атаки беспилотников. Это напрямую связано с парадом: власти Украины неоднократно намекали, что его проведение будет «небезопасным».

Самолет президента Сербии Александра Вучича, который прилетел в Москву на празднование Дня Победы, по пути совершил вынужденную посадку в Баку.

9 мая будут новые запреты

Ограничат работу центральных станций метро.

Закроют все кафе и магазины по пути следования парада.

Введут ограничения на движение такси и электросамокатов в центре.

Утром полностью отключат мобильный интернет, а, возможно, и сотовую связь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что москвичи должны «с пониманием» отнестись к тому, что власти глушат интернет. «Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться. Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем», — сказал Песков.

Что происходило в московских аэропортах

Российские авиакомпании массово задерживают и отменяют рейсы. В Пулково пассажиров несколько часов не выпускали из самолетов Аэропорты не отправляли и не принимали рейсы из-за атак беспилотников

Что происходило в московских аэропортах

Российские авиакомпании массово задерживают и отменяют рейсы. В Пулково пассажиров несколько часов не выпускали из самолетов Аэропорты не отправляли и не принимали рейсы из-за атак беспилотников

Фото на обложке: «Медуза»