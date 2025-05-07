«Это не сбои». Кремль заявил, что москвичам надо «с пониманием» относиться к ограничениям мобильного интернета на 9 мая

Жители Москвы должны быть готовы к ограничениям в работе мобильного интернета в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению представителя Кремля, гражданам следует «с пониманием» отнестись к этому.

«Могут быть ограничения в работе. Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться, — сказал Песков. — Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем».

Он добавил, что ограничения могут «производиться по мере необходимости» до 10 мая включительно, пока в Москве будут находиться иностранные гости.

В Москве и Подмосковье с 5 мая происходят сбои в работе мобильных операторов. По словам местных властей, ограничения в работе мобильного интернета возможны из-за подготовки мероприятий по случаю 80-летия Дня Победы. 7 мая на фоне генеральной репетиции парада на Красной площади в Москве стали с перебоями работать платежные системы, приложения банков, служб такси и доставок.