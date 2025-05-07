Банки, Система быстрых платежей, магазины и сервисы такси предупредили о перебоях в работе из-за ограничений мобильного интернета в Москве

Ограничения, введенные в Москве и Подмосковье на работу мобильного интернета, могут влиять на работу банковских устройств, сообщает РБК со ссылкой на заявления Сбербанка и ВТБ.

В Сбербанке заявили, что приложения банка могут быть недоступны, клиентам рекомендуется подключаться к Wi-Fi или повторить операции позднее. Кроме того, в связи с ограничением работы мобильного интернета в праздничные дни «могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, использующих беспроводной канал связи».

Аналогичное заявление сделал представитель ВТБ, предупредив о сложностях с доступом к приложению банка и перебоях в работе банкоматов.

Оператор Системы быстрых платежей сообщил, что с 7 по 9 мая в Москве и области «могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн».

«Яндекс Такси» предупредил о некорректной работе сервиса из-за проблем со связью в центре Москвы, передает ТАСС. В компании заявили, что в некоторых районах около центра невозможно вызвать такси, могут быть «недоступны все тарифы». В приложении «Ситимобила» появились зоны в центре Москвы, куда временно нельзя вызвать такси. На этом фоне в Москве выросла стоимость поездок на такси.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы «на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов».

«ВкусВилл» предупредил пользователей, что утром 7 и 9 мая в Москве не будет работать экспресс-доставка и оплата картой курьеру из-за «перебоев в сети». 7 мая функции будут недоступны с 08:00 до 12:00, 9 мая — с 07:30 до 13:30.

Интернет-магазин одежды Lamoda сообщил, что с 7 по 9 мая в столице возможны ограничения курьерской доставки. Маркетплейс рекомендует клиентам выбирать доставку в пункты выдачи.

С 6 мая в Москве происходят сбои в работе мобильных операторов. Власти столицы заявили, что в связи с проведением мероприятий по празднованию 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в городе возможны ограничения в работе мобильного интернета.