Готовность Трампа присоединить две-три страны открывает новую эпоху — эпоху передела земель. Он взломает остатки старого мироустройства гораздо быстрее, чем это сделали бы мы. Евросоюз, чьи территории наметили отжать, молчит под шконкой. А если бы такие слова сказал Путин? ЕС нас покалечил бы визгом. США легализовали процесс передела территорий и готовы его возглавить. Теперь стоит ожидать большей активности Китая по Тайваню, а также действий Турции. Из-за Канады и Гренландии США могут отказаться от Украины как от исчерпавшего себя проекта. Но в перспективе ничего позитивного это России не несет — потому что это прямая заявка на ресурсы Арктики. На Западе давно готовятся к войне на севере, а Россия к ней не готова. Наступает эра политических гопников, международное право умерло и границы стран будут обеспечиваться силой — сильные будут брать у слабых то, что смогут взять. Задача РФ в этом процессе — выжить и преуспеть. Впереди нас ждет немало забористого трэша.

Этот текст — компиляция мнений, высказывавшихся в провоенных и «патриотических» телеграм-каналах после заявлений Дональда Трампа о планах включить Канаду и Гренландию в состав США.

Фото на обложке: Scott Olson / Getty Images