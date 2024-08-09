Медали. Китай оторвался от США на две золотых медали: 32 у китайцев против 30 у американцев — очевидно, что борьба за первое место в итоговой таблице будет продолжаться до самых последних минут Олимпиады. По общему числу наград американцы далеко впереди: 104 против 77 у китайцев.

Россияне. Каноист Захар Петров второй день подряд обидно остается без медали: после вчерашней гонки каноэ-двоек, где Петрову и Алексею Каравашкову не хватило до бронзы девяти сотых, сегодня Петров в одиночке на 1000 метров опять четвертый. Отставание от третьего места — восемь десятых секунды.

Что еще интересного. Мужская сборная США по баскетболу в полуфинале с огромным трудом обыграла Сербию 95:91 (по ходу матча американцы проигрывали 17 очков). Леброн Джеймс сделал — всего лишь за всю историю Олимпийских игр.

Шум вокруг. Американец Ноа Лайлс после своей легендарной победы на стометровке заболел ковидом — но все равно решил бежать 200 метров. Лайлс выиграл бронзу, а после финиша не смог подняться с дорожки, и с арены его увозили на каталке. О своей болезни он рассказал только после этого. Игры в Париже — первые после пандемии, где нет антиковидных протоколов: спортсмены сами принимают решение, выходить ли на старт. До Лайлса в Париже с ковидом выступали пловцы Адам Пити и Лани Паллистер. Они оба участвовали в эстафетах, причем Паллистер выиграла золото вместе со сборной Австралии.

Чего ждем. В легкой атлетике вечерняя сессия откроется эстафетами 4×100 у мужчин и у женщин. В брейкинге будут разыграны первые медали в истории Олимпиад. Под конец соревновательного дня — финальный бой в женском боксе до 66 килограммов с участием алжирки Оман Хелиф.

Фото на обложке: RvS.Media / Monika Majer / Getty Images