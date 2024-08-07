Бегунья из Франции делает предложение бойфренду прямо после финиша. Индийскую спортсменку дисквалифицируют из-за 100 лишних граммов веса Париж-2024. Суперкоротко о том, что происходит на Олимпиаде

Медали. США выиграли четыре золота во вторник и еще одно утром в среду — и впервые с начала Игр поднялись на первое место в медальном зачете: у американцев 24 золотых против 23 у Китая. Остальные сборные уже очень далеко — у Австралии 16 золотых наград, у Франции — 13.

Россияне. Захар Петров и Алексей Коровашков прошли в полуфинал в каноэ-двойках на 500 метров, помимо этого, Петров вышел в полуфинал в одиночке на 1000 метров. Завтра в борьбу вступает Олеся Ромасенко — последняя из 15 российских атлетов.

Что еще интересного. Алжирская боксерша Иман Хелиф, участница гендерного скандала этой Олимпиады, вышла в финал в категории до 66 килограммов. Американская баскетбольная дрим-тим вышла в полуфинал, легко обыграв бразильцев (Леброн получил по носу, ему наложили четыре шва). В женской борьбе Винеш Пхогат из Индии дисквалифицировали прямо перед боем за золото — на последнем взвешивании она оказалась на 100 граммов тяжелее допустимых в ее категории 50 килограммов.

Шум вокруг. Французская легкоатлетка Элис Фино сделала предложение своему бойфренду прямо на стадионе. Прибежав четвертой в финале забега на 3000 метров с барьерами, Фино подошла к трибуне, где сидел ее бойфренд, с которым они встречаются девять лет, встала на колено и спросила, согласен ли он взять ее в жены. Тот ответил: «Да». Фино рассказала, что перед Играми поставила себе условие: она сделает предложение, если пробежит дистанцию быстрее девяти минут. Француженка финишировала с результатом 8:58,67.

Hannah Peters / Getty Images

Чего ждем. Вечером у мужчин финалы в легкой атлетике — 400 метров, а также метание диска, где свое первое золото благодаря Миколасу Алекне рассчитывает получить Литва. В мужском волейболе — зрелищный полуфинал Италии с Францией.

Фото на обложке: Hannah Peters / Getty Images