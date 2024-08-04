Новак Джокович впервые в карьере выигрывает олимпийское золото. Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступают в финале теннисного турнира Париж-2024. Суперкоротко о том, что происходит на Олимпиаде

Медали. Китай уверенно лидирует в общем зачете (18+15+9). Но по общему числу наград остаются недосягаемыми США — у них уже 64 медали (14+25+25). Накануне первое золото получила Украина — отличилась женская сборная по фехтованию в соревнованиях на саблях.

Россияне. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в женском финале парного разряда Саре Эррани и Жасмин Паолини. Первый сет остался за россиянками — 6:2. Во втором победили итальянки — 6:1. На Олимпиаде в паре вместо третьего сета играется тай-брейк до десяти очков. Его Андреева и Шнайдер проиграли со счетом 7:10. Тем не менее это первая награда — серебряная медаль — для команды российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

Что еще интересного. Один из самых титулованных теннисистов мира, серб Новак Джокович впервые в карьере — в 37 лет — выиграл олимпийское золото. В финале турнира в Париже он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6(3), 7:6(2). До этого 24-кратный победитель турниров Большого шлема выигрывал только бронзу на Играх в Пекине 2008 года.

Американка Кэти Ледеки, накануне победившая в заплыве на 800 метров вольным стилем, получила девятое олимпийское золото в карьере и повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной. Представительница СССР выступала на Играх в 1956, 1960 и 1964 годах, выиграв девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали. У Ледеки сейчас в активе 14 олимпийских наград — девять золотых, четыре серебряные, одна бронзовая. Чаще их на Олимпиадах не побеждала ни одна женщина.

Чего ждем. Плавание — последний день в соревнованиях состоит из комбинированных эстафет. Легкая атлетика — забег на 100 метров у мужчин и прыжки в высоту у женщин (в фаворитах Ярослава Магучих из Украины).

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Фото на обложке: Louise Delmotte / AP / Scanpix / LETA