Украина выиграла первую золотую медаль на Олимпиаде в Париже

Сборная Украины по фехтованию выиграла золотую медаль в командных соревнованиях на саблях среди женщин на летних Олимпийских играх в Париже.

В финальном поединке вечером 3 августа украинская сборная победила команду из Южной Кореи со счетом 45:42. Бронзовые медали достались сборной Японии.

В составе украинской команды выступали Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова.

Для Украины это первое золото на Играх в Париже. До этого Ольга Харлан также выиграла бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях на саблях, а Сергей Кулиш получил серебро в стрельбе из пневматической винтовки.

Харлан стала рекордсменкой среди украинских спортсменов — для нее это уже шестая награда на Олимпийских играх в карьере. Помимо двух медалей в Париже, она выигрывала золотую медаль на Играх в Пекине в 2008 году, серебряную медаль в Рио в 2016 году, а также бронзовые медали в Лондоне-2012 и Рио-2016.

«Спасибо за результат, за характер, за то, что украинцы побеждают! Болеем за наших и поддерживаем всей страной. Украина и на Олимпийских играх, и в такое время умеет вдохновлять!» — так прокомментировал победу украинской сборной Владимир Зеленский.