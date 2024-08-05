Победителя на стометровке определили пять тысячных (!!!) секунды. Триатлонисты после заплывов в Сене снимаются с соревнований из-за болезней Париж-2024. Суперкоротко о том, что происходит на Олимпиаде

Медали. К середине Олимпиады медальная таблица приняла привычный вид — Китай и США, которые за последние два дня взяли по пять золотых, оторвались от всех остальных. Победителя медального зачета, как и предполагалось, они будут определять между собой.

Россияне. Из 15 россиян выступить осталось только гребцам (их трое) — в остальных видах спорта, где были представлены спортсмены из РФ, соревнования уже завершились. Завтра в борьбу за золото в каноэ-двойках вступают Алексей Коровашков и Захар Петров.

Что еще интересного. Победу в стометровке у мужчин одержал американец Ноа Лайлс — с результатом 9,784 секунды он лишь на пять тысячных опередил Кишана Томпсона из Ямайки. Симона Байлс не смогла догнать Ларису Латынину по числу золотых медалей — американка стала лишь второй в вольных упражнениях и осталась без медалей на бревне. В Париже у нее в итоге три золота, всего в карьере — семь (у Латыниной девять).

Финал мужской стометровки. Ноа Лайс (седьмая дорожка) на пять тысячных секунды опережает Кишана Томпсона (четвертая дорожка). Li Ying / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Шум вокруг. И снова все обсуждают воду в Сене: бельгийскую триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой, а двое швейцарцев снялись с эстафеты. Один из-за кишечной инфекции, второй — из-за «проблем с желудком». МОК и национальные комитеты настаивают: это не из-за грязной воды — болезнь бельгийки с соревнованиями, по официальной версии, не связана, а один из заболевших швейцарцев в Сене вообще не плавал. В любом случае, плавательная часть соревнований у триатлонистов наконец-то завершилась.

Чего ждем. Сегодня полуфиналы и финалы в баскетболе 3×3 — быстрой и крайне зрелищной разновидности баскетбола. Действующие олимпийские чемпионы — мужская сборная Латвии и женская сборная США — пытаются защитить титулы.

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