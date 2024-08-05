Украина выиграла за день три олимпийские медали в легкой атлетике. Ярослава Магучих взяла золото в прыжках в высоту

Украинские легкоатлеты выиграли три медали в девятый день летней Олимпиады в Париже.

Ярослава Магучих стала золотым призером на соревнованиях по прыжкам в высоту. Ее коллега Ирина Геращенко получила бронзовую медаль в этой же дисциплине. Еще одну бронзу выиграл Михаил Кохан в метании молота.

Украинских спортсменов поздравил президент страны Владимир Зеленский. «Еще три медали завоевывают украинские спортсмены на Олимпийских играх в Париже. Гордимся! Спасибо за этот результат. Украинцы могут быть сильными и побеждать», — написал он в своем телеграм-канале.

«Я завоевала золотую награду для нашей страны. Я очень счастлива. Хочу поблагодарить ВСУ, военных, волонтеров. Это медали для всей страны», — сказала Ярослава Магучих после победы в Париже.

В общем медальном зачете Олимпиады Украина расположилась на 17-м месте. В копилке сборной шесть наград: две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

На первое место в медальном зачете вышли США. У них 71 награда — 19 золотых, 26 серебряных, 26 бронзовых медалей. Вторым идет Китай с 45 медалями (19+15+11). На третьем месте — Франция с 44 медалями (12+14+18).

Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, выиграли 4 августа первую награду — серебряную медаль теннисного турнира в женском парном разряде.

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