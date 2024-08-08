Российским гребцам не хватает девяти сотых до медали. Спортсменку из Украины заставляют перекрашивать лодку Париж-2024. Суперкоротко о том, что происходит на Олимпиаде

Медали. Китайские спортсмены за последние сутки выиграли целых пять золотых медалей, США — только три, поэтому Китай вернулся на первую строчку медальной таблицы, и сейчас опережает американскую сборную на одно золото. Третью золотую медаль этой Олимпиады получила Украина (Александр Хижняк, бокс).

Россияне. Захар Петров и Алексей Каравашков финишировали четвертыми в каноэ-двойках на 500 метров — до медали им не хватило девяти сотых секунды. Завтра Петров стартует в одиночке на 1000 метров — это будет последнее выступление для россиян на этих Олимпийских играх.

Что еще интересного. Китайские спортсменки выиграли золото в групповых соревнованиях по синхронному плаванию — это первый случай с 1996 года, когда высшая награда досталась не российским синхронисткам (их на эти игры не пустили, так как синхронное плавание считается командным видом спорта). Сборная Марокко выиграла бронзу футбольного турнира, разгромив в матче за третье место Египет 6:0. В финале завтра сыграют Испания и Франция.

Шум вокруг. Организаторы Игр запретили украинской каноистке Анастасии Рыбачок выступать в лодке с лозунгом «I am Ukrainian» на борту, увидев в этой надписи признаки политической пропаганды (МОК запрещает любые политические надписи, в том числе антивоенные — хотя сама Рыбачок отмечала, что ее наклейка лишь подчеркивала национальную принадлежность). Сначала надпись заклеили, оставив только «Ukraini», но это организаторов тоже не устроило — в итоге Рыбачок пришлось соревноваться в чужой лодке. Это не помешало ей пройти в полуфинал.

Чего ждем. Вечером будет суперполуфинал в мужском баскете: сборная США против Сербии во главе с трехкратным НБА Николой Йокичем. В легкой атлетике финал двухсотметровки у мужчин.

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Фото на обложке: Ebrahim Noroozi / AP / Scanpix / LETA