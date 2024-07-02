Нидерланды и Турция становятся последними участниками четвертьфиналов. Все обсуждают промах и слезы Криштиану Роналду Евро-2024. Суперкоротко о четвертом дне плей-офф

Результаты дня. Сборные Нидерландов и Турции стали двумя последними участниками четвертьфиналов. Голландцы легко обыграли Румынию 3:0 (Гакпо забил и отдал голевой пас, Мален сделал дубль), турки были сильнее австрийцев — 2:1 (оба гола забил защитник Мерих Демирал). И для Турции, и для Нидерландов это первое попадание в четвертьфинал Евро с 2008 года. Кто-то из них пройдет еще дальше — в субботу они сыграют между собой.

Немного статистики. Гол Демирала в ворота Австрии на 56-й секунде стал самым быстрым в истории плей-офф Евро. Это уже второй гол на этом турнире, забитый на первой минуте, — на групповом этапе албанцы поразили ворота Италии всего лишь через 23 секунды после начала игры. За все предыдущие 16 чемпионатов Европы ни на групповой стадии, ни в плей-офф на первой минуте никто никогда не забивал.

Шум вокруг. Вчера Криштиану Роналду не забил пенальти в овертайме, из-за чего заплакал прямо на поле — в соцсетях предсказуемо уже сутки происходит пожар. Хейтеры упрекают его в эгоизме и игре на публику, а пресса пишет, что он «уже не тот» («Би-би-си» после промаха зачем-то выпустила в прямом эфире титр « Penaldo»), в то время как другие футболисты (и Конор Макгрегор!) выражают ему поддержку, подчеркивая неослабевающую волю 39-летнего игрока к победам. «Он чувствует ответственность, желание и веру — он невероятно эмоционален для человека, которому уже не нужно ничего доказывать», — заявил тренер Португалии Роберто Мартинес.

Мама Роналду смотрела матч с трибуны — и тоже плакала WES40K SPORTS

Что дальше. Два дня перерыва, а потом четвертьфиналы. В пятницу — сразу два суперматча: сначала сыграют две, пожалуй, самых убедительных по качеству игры команды этого Евро — Испания и Германия, а затем встретятся Португалия и Франция (Роналду против Мбаппе!).

Полная сетка плей-офф, расписание матчей и результаты — здесь.

Фото на обложке: Pro Shots / IMAGO / Scanpix / LETA