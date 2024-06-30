Действующие чемпионы вылетают в 1/8 финала (как всегда). Германия под градом и молниями обыгрывает датчан Евро-2024. Суперкоротко о первом дне плей-офф

Результаты дня. Действующие чемпионы Европы — итальянцы — не смогли защитить свой титул. В матче, открывавшем плей-офф, Италия проиграла Швейцарии 0:2. Голы забили Фройлер и Варгас.

Германия с таким же счетом — 2:0 — обыграла датчан. На ход матча серьезно повлиял : на 48-й минуте судья после подсказки видеоассистента отменил гол сборной Дании из-за небольшого оффсайда, а уже через три минуты система зафиксировала игру рукой в своей штрафной у одного из датчан. Хавертц забил назначенный за это пенальти, а на 68-й минуте Мусиала установил окончательный счет. В середине первого тайма на Дортмунд, где проходила игра, налетела гроза и град: судье пришлось прервать матч на 20 минут.

Alexander Hassenstein / Getty Images

Немного статистики. С тех пор, как формат Евро был расширен до 24 команд и в плей-офф появились игры 1/8 финала, действующие чемпионы неизменно вылетают именно на этой стадии. Если точнее, то до сегодняшних итальянцев это было дважды: в 2016 году испанцы (победители Евро-2012) в 1/8 проиграли как раз Италии, на Евро-2020 Португалия уступила бельгийцам.

Шум вокруг. В Берлине с 29 июня запретили проносить на территории, прилегающие к фан-зонам и стадиону, ножи и другое холодное оружие — в частности, топоры, мечи, кинжалы и сабли. Парадоксально, но до сих пор официального запрета не было; его появление в полиции объяснили тем, что матчи «создают потенциал для жестоких столкновений, в том числе из-за употребления алкоголя». 27 июня в фан-зоне в Штутгарте один из болельщиков ранил ножом трех человек.

Что дальше. Завтра — еще два матча 1/8 финала. Главная сенсация турнира — Грузия — сыграет против Испании, единственной команды, выигравшей все три своих матча в группе. Англия (все еще главный фаворит!) встретится со Словакией.

Полная сетка плей-офф, расписание матчей и результаты — здесь.

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