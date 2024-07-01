Гол Беллингема через себя на 95-й минуте спасает Англию от вылета. Грузия проигрывает Испании Евро-2024. Суперкоротко о втором дне плей-офф

Результаты дня. Главный фаворит чемпионата — Англия — с трудом обыграла Словакию 2:1. Англичане, пропустившие в начале матча, за два тайма не нанесли ни одного удара в створ — и только на пятой добавленной минуте красивым ударом через себя Джуд Беллингем сравнял счет. В овертайме Харри Кейн забил уже на первой минуте. В четвертьфинале Англию ждет Швейцария.

Джуд Беллингем забивает гол сборной Словакии Ina Fassbender / AFP / Scanpix / LETA

Испания обыграла Грузию 4:1. Грузины, шансы которых на итоговую победу считались скорее теоретическими, забили первыми — но какой-то реальной борьбы навязать фавориту не смогли. В ¼ финала испанцы сыграют с Германией. Грузия едет домой победителем: для скромной сборной, впервые в истории попавшей на Евро, победа над Португалией и попадание в 1/8 финала — огромный успех.

Немного статистики. В матче против Грузии у Испании было невероятное для матчей такого уровня территориальное преимущество: по итогам игры испанцы провели более ста атак, нанесли 35 ударов (13 в створ), подали 13 угловых и владели мячом 75% времени — причем подавляющую его часть это было на грузинской стороне поля. Просто посмотрите на карту передач испанских футболистов.

Шум вокруг. Законодательство Германии запрещает несовершеннолетним работать после 23:00 под угрозой штрафа в 30 тысяч евро, из-за чего с самого начала Евро в соцсетях задавались вопросом: оштрафуют ли сборную Испании, в составе которой играет 16-летний Ламин Ямаль, если в каком-нибудь из матчей плей-офф он останется на поле в дополнительное время (вечерние матчи начинаются в 21:00 и в случае овертайма длятся более двух часов). Перед матчем 1/8 финала в испанской федерации футбола заверили: штрафа не будет, так как на турниры под эгидой УЕФА такие нормы не распространяются.

Что дальше. Завтра — еще два матча 1/8 финала. Франция сыграет с Бельгией, Португалия — со Словенией.

Полная сетка плей-офф, расписание матчей и результаты — здесь.