Роналду не забивает пенальти в дополнительное время, но вратарь португальцев выводит их в четвертьфинал. Франция благодаря автоголу проходит Бельгию Евро-2024. Суперкоротко о третьем дне плей-офф

Результаты дня. Франция с минимальным счетом 1:0 обыграла Бельгию, нанеся 20 ударов по воротам соперника (и только один раз попав в створ ворот). Но в итоге гол в собственные ворота забил защитник бельгийцев Ян Вертонген. Это уже девятый автогол на нынешнем чемпионате Европы. До рекорда, установленного на прошлом Евро, осталось два гола — тогда было 11 автоголов.

В четвертьфинале французы сыграют с португальцами, которые в серии пенальти обыграли словенцев. Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей. В конце первого дополнительного тайма португальцы заработали пенальти, но удар Криштиану Роналду отразил вратарь Ян Облак.

В серии пенальти вратарь сборной Португалии Диогу Кошта отразил три (!) удара словенцев, сами же португальцы забили трижды (в том числе и Роналду).

Немного статистики. У сборной Франции на нынешнем турнире — ноль голов с игры. Что не помешало им выйти в четвертьфинал. На групповом этапе французы сыграли вничью с Нидерландами (0:0), обыграли Австрию (1:0) благодаря автоголу и сыграли вничью с Польшей (1:1), в матче с которой Килиан Мбаппе реализовал пенальти. В 1/8 финала победу французам также принес автогол.

Шум вокруг. УЕФА проверит поведение полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче со Словакией. Все дело в жесте, который англичанин показал после того, как сравнял счет на 95-й минуте (опустил руку в область паха). Сам футболист заявил, что это был «шуточный жест в сторону близких друзей». УЕФА проверит действия Беллингема на «нарушение основных правил достойного поведения».

Что дальше. Завтра на Евро еще два матча 1/8 финала — Румыния сыграет с Нидерландами, а Австрия — с Турцией.

Полная сетка плей-офф, расписание матчей и результаты — здесь.

Фото на обложке: Stu Forster / Getty Images