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Футболисты сборной Франции радуются после незабитого пенальти (Кейн — в центре в белой футболке). Rolex dela Pena / EPA / Scanpix / LETA

Счет матча 2:1 в пользу Франции. Первым забил Тчуамени (17-я минута), Кейн сравнял с пенальти (54-я), а Жиру установил окончательный результат (78-я).

На 84-й минуте — уже при счете 2:1 в пользу французов — Кейн мог еще раз сравнять с пенальти (а также стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии). Но капитан англичан ударил выше ворот.

До этого действующие чемпионы мира (а в 2018-м победили именно французы) не могли дойти до полуфинала следующего чемпионата с 1998 года.

В полуфинале Франция сыграет с Марокко. Матч состоится 14 декабря.

Ранее сегодня: сборная Марокко неожиданно обыграла Португалию со счетом 1:0 и стала первой африканской командой в истории, вышедшей в полуфинал ЧМ. Криштиану Роналду, очевидно, так никогда и не станет чемпионом мира (а у Месси есть все шансы).

Месси в полуфинале!

ЧМ-2022. Нидерланды — Аргентина. Месси забивает два пенальти в самом драматичном матче чемпионата — и продолжает поход за Кубком мира В полуфинале его ждут хорваты, которые (тоже по пенальти) обыграли Бразилию

Месси в полуфинале!

ЧМ-2022. Нидерланды — Аргентина. Месси забивает два пенальти в самом драматичном матче чемпионата — и продолжает поход за Кубком мира В полуфинале его ждут хорваты, которые (тоже по пенальти) обыграли Бразилию