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ЧМ-2022. Нидерланды — Аргентина. Месси забивает два пенальти в самом драматичном матче чемпионата — и продолжает поход за Кубком мира В полуфинале его ждут хорваты, которые (тоже по пенальти) обыграли Бразилию
Источник: Meduza
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- Аргентина прошла в полуфинал по итогам серии послематчевых пенальти. Из пяти одиннадцатиметровых аргентинцы забили четыре, голландцы — три.
- Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Аргентина к 80-й минуте уверенно выигрывала 2:0 и контролиновала ход игры, но на 83-й минуте Нидерланды забили первый гол, а в самый последний момент — шла 11-я (!) добавленная минута — сравняли счет.
- Лионель Месси забил гол и отдал голевую передачу: на 35-й минуте он ассистировал Науэлю Молине, а на 73-й реализовал пенальти. Забил он и послематчевый одиннадцатиметровый.
- В последний раз Аргентина и Нидерланды играли на ЧМ в полуфинале в 2014 году. Аргентина тогда тоже выиграла по пенальти (а Месси тоже забил).
- В полуфинале Аргентина сыграет с Хорватией. Матч состоится 13 декабря.
Ранее сегодня: Бразилия (главный фаворит ЧМ по версии букмекеров) проиграла Хорватии — тоже в серии пенальти. Хорваты выигрывают по пенальти второй раз подряд — и в четвертый за последние шесть своих матчей в плей-офф ЧМ.