Сборная Марокко обыграла Португалию в четвертьфинале ЧМ по футболу — и стала первой в истории африканской командой в полуфинале
Источник: Meduza
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Сборная Марокко обыграла команду Португалии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 1:0.
Единственный гол забил в конце первого тайма Юссеф Эн-Несири.
Марокко стала первой в истории командой из Африки, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу.
Ранее в полуфинал вышли Аргентина и Хорватия. Четвертый полуфиналист определится вечером 10 декабря в матче Англия — Франция.