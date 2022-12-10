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Сборная Марокко обыграла Португалию в четвертьфинале ЧМ по футболу — и стала первой в истории африканской командой в полуфинале

Источник: Meduza

Сборная Марокко обыграла команду Португалии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 1:0.

Единственный гол забил в конце первого тайма Юссеф Эн-Несири.

Марокко стала первой в истории командой из Африки, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Ранее в полуфинал вышли Аргентина и Хорватия. Четвертый полуфиналист определится вечером 10 декабря в матче Англия — Франция.