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ЧМ-2022. Определились все участники 1/8 финала: среди них нет Германии и Бельгии, зато есть Австралия и Сенегал Суперкоротко об итогах группового этапа
Источник: Meduza
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- По итогам матчей 2 декабря два последних места в плей-офф получили Южная Корея и Швейцария. Корейцы обыграли Португалию, для которой этот матч не имел турнирного значения (2:1), а Швейцарцы — Сербию (3:2).
- Всего в плей-офф продолжат борьбу 16 команд (из 32). В их число не попали сразу два фаворита — Германия и Бельгия, вылетевшие после группового этапа.
- Неожиданно в 1/8 попали Австралия, Сенегал, Япония и Марокко. Причем Япония и Марокко заняли первые места в своих группах).
- На чемпионате мира уже было шесть нулевых ничьих (за весь ЧМ-2018 была только одна). Для повторения рекорда нужна еще одна.
- Больше всех голов было забито в матче Англия — Иран (6:2). Самую крупную победу одержала Испания над Коста-Рикой (7:0).
- Ни одна из команд не смогла выиграть все три матча в своей группе. Это произошло впервые с 1994 года.
- Матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, по два матча в день (в 18:00 и в 22:00 мск). Полное расписание можно посмотреть здесь.
Фото на обложке: Paul Childs / Reuters / Scanpix / LETA