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ЧМ-2022. Германия — Испания Суперкоротко

Источник: Meduza
  • Счет матча 1:1. Альваро Мората вывел испанцев вперед на 62-й минуте. Никлас Фюллькруг сравнял счет на 83-й.
  • После двух туров Германия идет последней в группе с одним очком. У Испании — четыре очка, у Японии и Коста-Рики по три.
  • Вратарь Германии Нойер сравнялся с Зеппом Майером и Клаудио Таффарелом по количеству матчей на ЧМ — их по 18.
  • Германия не может выиграть у Испании в официальных матчах с 1988 года.
  • На прошлом ЧМ Германия впервые в своей истории не вышла из группы. Чтобы выйти сейчас, немцам нужно в последнем туре обязательно обыгрывать Коста-Рику (но даже этого может оказаться недостаточно).

Что еще произошло сегодня: Бельгия (внезапно для всех) проиграла Марокко 0:2. Канада проиграла Хорватии 1:4 (и уже точно покинет ЧС после группового этапа). Коста-Рика выиграла у Японии — 1:0.

Фото на обложке: Simon Stacpoole / Offside / Getty Images