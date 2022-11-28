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Счет матча 1:1 . Альваро Мората вывел испанцев вперед на 62-й минуте. Никлас Фюллькруг сравнял счет на 83-й.

. Альваро Мората вывел испанцев вперед на 62-й минуте. Никлас Фюллькруг сравнял счет на 83-й. После двух туров Германия идет последней в группе с одним очком. У Испании — четыре очка, у Японии и Коста-Рики по три.

Вратарь Германии Нойер сравнялся с Зеппом Майером и Клаудио Таффарелом по количеству матчей на ЧМ — их по 18.

Германия не может выиграть у Испании в официальных матчах с 1988 года.

На прошлом ЧМ Германия впервые в своей истории не вышла из группы. Чтобы выйти сейчас, немцам нужно в последнем туре обязательно обыгрывать Коста-Рику (но даже этого может оказаться ).

Что еще произошло сегодня: Бельгия (внезапно для всех) проиграла Марокко 0:2. Канада проиграла Хорватии 1:4 (и уже точно покинет ЧС после группового этапа). Коста-Рика выиграла у Японии — 1:0.

Фото на обложке: Simon Stacpoole / Offside / Getty Images