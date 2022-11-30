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Odd Andersen / AFP / Scanpix / LETA

Счет матча 1:0 в пользу США , единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник Кристиан Пулишич.

, единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник Кристиан Пулишич. Иран для выхода в 1/8 финала устраивала ничья, США нужна была только победа. На восьмо добавленной минуте защитник сборной США вынес мяч, катившийся в пустые ворота.

Перед началом матча иранские футболисты спели гимн. Они не делали это перед первой игрой с Англией в знак поддержки иранских протестов — после этого их семьям пригрозили пытками, если они продолжат политические акции.

США с пятью очками заняли второе место в группе B, Иран остался на третьем с тремя очками. В 1/8 финала американцы сыграют с Нидерландами.

Это был второй матч между США и Ираном на чемпионатах мира, впервые они встретились в 1998 году. Тогда власти Ирана запретили своим футболистам жать руки американцам перед матчем. Игроки подчинились — но вместо рукопожатий каждый из них подарил сопернику букет белых роз в знак мира. Иран выиграл 2:1.

Что еще произошло сегодня:

Нидерланды выиграли у Катара (2:0) и заняли первое место в группе A. Англия выиграла у Уэльса (3:0) и в 1/8 финала сыграет с Сенегалом, который победил Эквадор (2:1) и вышел в плей-офф впервые с 2002 года.

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