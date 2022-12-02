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ЧМ-2022. Германия — Коста-Рика: немцы забили четыре, но все равно вылетели (потому что Япония внезапно обыграла Испанию) Суперкоротко о главной (пока) сенсации турнира
Источник: Meduza
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- Германия обыграла Коста-Рику со счетом 4:2.
- Матч стал первым в истории чемпионатов мира, который обслуживала команда арбитров, состоящая из женщин. Главной судьей была Стефани Фраппар из Франции.
- В параллельной игре Япония выиграла у Испании (2:1). В первом матче группового этапа они с тем же счетом одержали победу над Германией.
- В итоге японцы заняли первое место в группе с шестью очками. Германия и Испания набрали по четыре очка, но испанцы оказались выше благодаря лучшей разнице мячей. У Коста-Рики три очка.
- Коста-Рика пропустила от Германии и Испании 11 мячей. Зато она единственная, кто смог обыграть Японию.
- После того как Германия стала чемпионом мира в 2014 году, она вылетает на групповом этапе второй ЧМ подряд.
- Япония в 1/8 финала сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко.
Что еще произошло сегодня: Бельгия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и покинула турнир. На прошлом ЧМ бельгийцы заняли третье место. Сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1 и выиграла группу.