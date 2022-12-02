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Ао Танака забивает победный гол Японии в ворота испанцев Abedin Taherkenareh / EPA / Scanpix / LETA

Германия обыграла Коста-Рику со счетом 4:2.

Матч стал первым в истории чемпионатов мира, который обслуживала команда арбитров, состоящая из женщин. Главной судьей была Стефани Фраппар из Франции.

В параллельной игре Япония выиграла у Испании (2:1). В первом матче группового этапа они с тем же счетом одержали победу над Германией.

В итоге японцы заняли первое место в группе с шестью очками. Германия и Испания набрали по четыре очка, но испанцы оказались выше благодаря лучшей разнице мячей. У Коста-Рики три очка.

Коста-Рика пропустила от Германии и Испании 11 мячей. Зато она единственная, кто смог обыграть Японию.

После того как Германия стала чемпионом мира в 2014 году, она вылетает на групповом этапе второй ЧМ подряд.

Япония в 1/8 финала сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко.

Что еще произошло сегодня: Бельгия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и покинула турнир. На прошлом ЧМ бельгийцы заняли третье место. Сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1 и выиграла группу.