Кажется, мы знаем, где вы подсмотрели слово года! Подводим итоги опроса читателей «Медузы». Борьба была упорной, но победитель очевиден

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Перед праздниками мы попросили вас выбрать главное слово 2021 года. Мы получили почти две тысячи вариантов и восхищены вашей фантазией (был, например, вариант «чижу» — аббревиатура от «читаю и сижу») и памятью (один человек даже вспомнил Clubhouse — помните, был такой?) Но безусловным лидером — с о-о-очень большим отрывом — оказалось слово «иноагент» (а также словосочетание «иностранный агент»). Ха, мы даже не подозревали, какое мощное влияние имеет наша плашка (или лучше сказать ?)

Но если серьезно, ничего хорошего в этом нет, потому что, когда государство объявляет «иноагентами» НКО и СМИ, это разрушает их работу, а когда людей — их нормальную жизнь. И, да, это закон может угрожать лично вам.

В списке главных слов года по версии наших читателей за «иностранными агентами» следуют «QR-коды» , которые государство пытается ввести на общефедеральном уровне. На третьем месте идут «вакцины» и «вакцинация». Правда, если бы мы их объединили со словом , то вместе они могли бы претендовать даже на победу. Но мы такое объединение не одобряем, потому что уверены: только вакцинация сможет остановить пандемию и спасти жизни людей, в том числе во время распространения омикрона (против заражения которым ревакцинация, похоже, достаточно эффективна).

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Фото на обложке: Зои для «Медузы»