«Шмурдяком» баловались? А «поп-ыты» лопали? Признайтесь, было же… «Медуза» выбирает главное слово 2021 года. Немедленно припечатайте нас своими вариантами!

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Ситуация такая: Оксфордский словарь выбрал главным словом 2021 года «vax», что в переводе с английского означает «вакцина», «вакцинация» или «вакцинировать». У государственного института русского языка имени А.С. Пушкина картина несколько иная: на первом месте оказался «спутник», на втором — «Афганистан», а на третьем — «Северный поток».

Академики уже сказали свое слово (🥁), настал черед читателей «Медузы»! Напишите в форме ниже, какое слово вы считаете главным в 2021 году. Может, это ? Или «QR-код»? А может, что-то не связанное с пандемией? Например, «поп-ыт»… В общем, голосуйте, а мы расскажем о наиболее популярных вариантах.

Ответы принимаются до 27 декабря. Поспешите — и помните: первое слово дороже второго.

Успеть сделать важное дело:

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