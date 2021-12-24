«Шмурдяком» баловались? А «поп-ыты» лопали? Признайтесь, было же… «Медуза» выбирает главное слово 2021 года. Немедленно припечатайте нас своими вариантами!
«Шмурдяком» баловались? А «поп-ыты» лопали? Признайтесь, было же… «Медуза» выбирает главное слово 2021 года. Немедленно припечатайте нас своими вариантами!
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»
Ситуация такая: Оксфордский словарь выбрал главным словом 2021 года «vax», что в переводе с английского означает «вакцина», «вакцинация» или «вакцинировать». У государственного института русского языка имени А.С. Пушкина картина несколько иная: на первом месте оказался «спутник», на втором — «Афганистан», а на третьем — «Северный поток».
Академики уже сказали свое слово (🥁), настал черед читателей «Медузы»! Напишите в форме ниже, какое слово вы считаете главным в 2021 году. Может, это «шмурдяк»? Или «QR-код»? А может, что-то не связанное с пандемией? Например, «поп-ыт»… В общем, голосуйте, а мы расскажем о наиболее популярных вариантах.
Ответы принимаются до 27 декабря. Поспешите — и помните: первое слово дороже второго.