Россия вновь осталась без золота в художественной гимнастике. Такого не было с 1996 года Итоги последнего дня Олимпиады

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В Токио последний день Олимпийских игр. Российские спортсмены претендуют на награды в художественной гимнастике, велоспорте и гандболе. И сразу же трагедия — впервые с 1996 года остались без золота в групповом многоборье. У России только серебро, высшая награда уходит Болгарии. Как и день назад, после , все негодуют. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова говорит, что заранее поняла, что победит Болгария: эти соревнования — «полный крах». В велоспорте Россия осталась без наград. Последняя надежда — на женскую команду по гандболу, которая в финале встречается с Францией. Но и здесь Россия становится второй, уступая со счетом 25:30. По итогам Олимпиады команда России заняла в неофициальном медальном зачете пятое место: у наших спортсменов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. Лидируют в зачете США, следом идут Китай, Япония и Великобритания.

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Александр Бакланов Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA