23 января по всей России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. На улицы вышли сотни тысяч людей, четыре тысячи задержали, были столкновения с полицией и ОМОНом. По следам акций возбудили около 20 уголовных дел. Соратники Навального сразу же объявили, что протесты продолжатся 31 января. Всю неделю оппозиционеров задерживали и арестовывали, вышедших на акции студентов отчисляли. Журналистам выписывали «предостережения о недопустимости участия в митингах», а главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали и составили протокол о повторном нарушении правил митингов — из-за ретвита шутки о его сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В поддержку Смирнова выступили редакции больше 30 СМИ, после этого журналиста отпустили из отдела полиции. Центр Москвы из-за акций протеста перекрыли — закрыты семь станций метро, магазины и заведения общепита, движение пешеходов ограничили. Полиция «попросила» владельцев кафе в центре выключить Wi-Fi 31 января. Тем временем на Дальнем Востоке и в Сибири уже начались (а кое-где и закончились) акции протеста — на момент публикации на них задержали больше 150 человек.

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Павел Мерзликин