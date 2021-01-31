На Дальнем Востоке начались акции в поддержку Навального. Во Владивостоке ее провели на льду Амурского залива

В городах Дальнего Востока начались запланированные на 31 января акции в поддержку Алексея Навального. Акции, в частности, проходят в Хабаровске и Владивостоке.

В Хабаровске на акцию в центре города собрались всего несколько десятков человек, а сам митинг в итоге не состоялся. Тем не менее, полиция задержала несколько человек, сообщает DVhab.ru. В числе прочих был задержан корреспондент «Новой газеты».

Во Владивостоке несколько десятков человек собрались на акцию в центре города и провели там около полутора часов, пишет VL.ru. Полицейские задерживали их, сажали в муниципальные автобусы и увозили. По данным ОВД-Инфо, были задержаны около 20 человек.

После этого участники акции переместились на лед Амурского залива. Несколько сотен человек водят хороводы, скандируют лозунги и гуляют по льду.

Несанкционированный хоровод на льду Амурского залива newsvlru

При этом местный штаб Навального попросил людей не выходить на лед, поскольку это может быть опасно. Сотрудники полиции приехали к участникам акции на катере на воздушной подушке и попросили уйти со льда — но в итоге катер заглох рядом с гуляющими.

Обновление. ОМОН в тяжелой экипировке, проваливаясь в снег, попытался догнать гуляющих, но люди убежали на берег или разбрелись по заливу, пишет VL.ru. Правоохранители не стали их преследовать и тоже разошлись. Акция закончилась.

31 января сторонники Алексея Навального намерены провести по всей России повторные акции протеста с требованием отпустить оппозиционера на свободу. Акции анонсированы более чем в 60 городах.

Предыдущая акция в поддержку Навального прошла в Москве и других городах России 23 января. На митинга задержали рекордное число людей — более четырех тысяч, было возбуждено более 20 уголовных дел.