В новостях на федеральном ТВ проигнорировали возвращение Навального. Зато программа «ЧП» семь минут рассказывала об «агенте немецких спецслужб» Вот краткий пересказ сюжета

«Справедливость для всех» — один из пунктов программы Навального — наступила наконец и для него самого: российские органы продемонстрировали принцип неотвратимости наказания. Навальный — особо ценный агент немецких спецслужб, даже к самолету его привезли на машине с мигалкой. Он уже не принадлежал себе, все делал по требованию немецкой разведки. В аэропорту — никаких интервью, чтобы не сболтнуть лишнего о своих покровителях. Этот полет он вряд ли забудет — десятки камер фиксировали каждое его движение. Наверное, даже почувствовал себя политиком. Во Внуково почитатели блогера бесновались и перекрикивали поклонников Ольги Бузовой. Самых громких задерживали — в их числе Любовь Соболь, которая приехала получить свою долю скандального пиара. Это было не возвращение, а по сути экстрадиция: Германия поняла, что Россия потребует выдачи и решила избавиться от Навального. Претензий к блогеру накопилось много и сразу у нескольких ведомств. Задержание — вполне закономерный результат. Те, кто решает судьбу Навального, сочли, что блогер — отработанный материал. Теперь главную скрипку предстоит играть его жене, по примеру . Кстати, сама Тихановская уже высказалась в его поддержку, как и еще один сбитый летчик — .

Полностью посмотреть сюжет программы «Чрезвычайное происшествие», вышедшей днем 18 января на НТВ, можно тут.

Пересказал Григорий Левченко