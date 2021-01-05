Конечно, мне нравится Путин Интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова телеведущему Владимиру Соловьеву. Максимально коротко

Раньше зарплаты у госслужащих были маленькие, приходилось крутиться. Я машины гонял . В 1990-х чуть не начался парад суверенитетов республик РФ. Не приди тогда Путин — страны бы не было. Он заставил Россию опомниться и встряхнуться. США сломали все правила международной политики. Война невозможна, пока есть ядерный паритет. Санкции — знак качества. Я маниакально смотрю телевизор. Но ваши передачи не смотрю: не нравится форма. Война башен Кремля — преувеличение. Телеграм-каналы — дешевые сливные бачки. Беларусь — красная линия, за которую мы не позволим заступить. Украина ушла за красную линию. У меня высокая зарплата. Моя жена не бедная, но она вкалывает. В плане бизнеса я ей мешаю. Пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта. Пока я носил «блокатор вирусов», я не болел. Я сталкивался с серьезной критикой со стороны президента. Путин беспощаден к предательству и воровству. Путин не мог совершить . Путин живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь. Путин хороший человек. Конечно, мне нравится Путин.

Полностью интервью Дмитрия Пескова можно посмотреть здесь.

Пересказала Ольга Корелина Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС