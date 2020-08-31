«Моя вина в пьянстве. Но всю вину за Октябрьскую революцию я брать не хочу» Михаил Ефремов дал показания в суде. Кратчайший пересказ

Я смутно помню этот день. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом ехал на такси, искал пиво. Помню, что мне нужны были деньги, я за карточкой лез в машину. Я не помню, где она стояла — у паба или у дома. Мне мой друг сказал, что я ему звонил в 12 часов дня совсем пьяный. Даже два друга сказали. Но лучше не принимать во внимание мои показания. Я не понимаю, откуда у меня наркотики — хотя я был на вечеринках за три дня до этого. В себя я стал приходить у следователя. Я боюсь воспользоваться какими-то из воспоминаний, потому что, может, это я себе придумал. Не понимаю, почему телевидение с таким наслаждением разбирает эту аварию. Я вину признал, потому что с похмелья нервный. Из всех телевизоров, радио говорили, что это сделал я. И видно, что я говорю: «Я виноват». Хотя на самом деле я говорил: «Я не виноват». Там «не» вырезано. Журналисты все исказили. Я соболезнования высказывал Захаровым много раз, но это почему-то вырезали. И видео аварии — с монтажом, там вырезано 10-15 секунд. Моя вина есть — она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу.

Фото в анонсе: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС / Scanpix / LETA