«Мы стали известной страной, сейчас о нас знает каждый американец». Владимир Зеленский подвел итоги первого года своего президентства

На Украине много талантливых людей, но они не хотят идти в политику. У нас нет неприкасаемых, если кто-то из министров завалил работу, я буду требовать, чтобы его заменили. И так до тех пор, пока кабинет не станет идеальным. Сейчас чиновник максимально зарабатывает , а были миллионы — это было сложно, но мы это изменили. Все были против моих переговоров с Путиным, но я начал диалог, и людей удалось . Говорили, что я буду на коленях стоять, но ничего такого не произошло. Я уверен, что за время моего президентства мы закончим войну в Донбассе — если понадобится, мы будем менять тактику. Я познакомился со всеми мировыми лидерами, они меня поддерживают. Их разведка прекрасно работает, и они знают, что я ни копейки не украл. К Украине было плохое отношение из-за коррупции, но сейчас мы меняем это. Мы стали известной страной, сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить, .

Владимир Зеленский говорил об итогах первого года работы на посту президента Украины в фильме «Год президентства Зеленского». Полностью его можно посмотреть здесь.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: 24 Канал / YouTube