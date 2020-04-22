«Мы стали известной страной, сейчас о нас знает каждый американец». Владимир Зеленский подвел итоги первого года своего президентства
На Украине много талантливых людей, но они не хотят идти в политику. У нас нет неприкасаемых, если кто-то из министров завалил работу, я буду требовать, чтобы его заменили. И так до тех пор, пока кабинет не станет идеальным. Сейчас чиновник максимально зарабатывает 47 тысяч гривен, а были миллионы — это было сложно, но мы это изменили. Все были против моих переговоров с Путиным, но я начал диалог, и людей удалось вернуть. Говорили, что я буду на коленях стоять, но ничего такого не произошло. Я уверен, что за время моего президентства мы закончим войну в Донбассе — если понадобится, мы будем менять тактику. Я познакомился со всеми мировыми лидерами, они меня поддерживают. Их разведка прекрасно работает, и они знают, что я ни копейки не украл. К Украине было плохое отношение из-за коррупции, но сейчас мы меняем это. Мы стали известной страной, сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам.
Владимир Зеленский говорил об итогах первого года работы на посту президента Украины в фильме «Год президентства Зеленского». Полностью его можно посмотреть здесь.
Фото в анонсе: 24 Канал / YouTube