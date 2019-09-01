После ста дней президенства Владимир Зеленский дал интервью актеру, сыгравшему премьер-министра в «Слуге народа». Кратчайший пересказ

Я сам лично пишу комментарии и отвечаю на вопросы в соцсетях. По сложным вопросам советуюсь с женой, потому что мне в окружении нужны люди, которые говорят правду. Ездить на на работу мне не разрешают — это опасно. У нас нет никаких отношений с Путиным. Я позвонил ему по поводу , потому что никто кроме него их не возвратит. В МИД меня отговаривали это делать, но для них это политический вопрос, а для меня — человеческий. США нас поддерживают, но мы не будем стоять перед ними с протянутой рукой. Посадки коррупционеров начнутся осенью, когда начнет работать антикоррупционный суд. Мы знаем, из какой страны партия получает финансирование — и эта история очень плохо закончится. Надо защищать права национальных меньшинств: должен быть закон о защите их языка и веры.

Полностью интервью Владимира Зеленского актеру Станиславу Боклану, игравшему премьер-министра в сериале «Слуга народа», можно посмотреть здесь (укр. яз.).

Фото в анонсе: Serg Glovny / ZUMA Wire / Scanpix / LETA