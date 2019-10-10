Президент и журналисты сидят на втором этаже фудкорта в Киеве за большим столом — как самые обычные люди, только с микрофонами. На заднем плане видно людей, как ни в чем не бывало делающих заказы на первом этаже, слышно, как где-то плачет ребенок. Зеленский без галстука, в расстегнутой рубашке, отвечает на вопросы на украинском, на английском и на русском, иногда путаясь — Германия или все же Німеччина. Группы журналистов меняются каждый час, но Зеленский вообще не отдыхает — даже в перерывах он дает экспресс-интервью. Вопросы жесткие и неудобные: Трамп, Донбасс, Россия, Крым. Зеленский, хмурясь, отвечает: с Россией в покер играть не будем; закон об амнистии Донбасса лежит где-то в тумбочке; распущу «Слугу народа», если они начнут есть друг друга. Очередной партии журналистов везет больше других — к столу подают бургеры, но сам президент не ест, а без него журналисты стесняются. Но колу пьют. Женщина с первого этажа кричит о своей личной проблеме — охрана в растерянности, но Зеленский, перебив журналиста, вступает в диалог с ней прямо с балкона и обещает помочь. В диалог вступает другой мужчина: он требует остановить гей-пропаганду и проституцию. Бургеры уносят. Новым журналистам осталась лишь пицца и хачапури — шесть штук на десятерых. Через час убирают и их — Зеленский так и не поел, а ведь марафон идет уже почти семь часов. Он вообще ест что-нибудь кроме шаурмы?

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Григорий Левченко Фото в анонсе: Глеб Гаранич / Reuters / Scanpix / LETA