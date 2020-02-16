«Это война в Европе. И она длится столько же, сколько и Вторая мировая война» Владимир Зеленский впервые выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

Sven Hoppe / dpa / AP / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности — крупнейшем форуме по вопросам внешней политики и международной безопасности.

Дебютное выступление президента Украины прошло в небольшой комнате отеля Bayerischer Hof. Как отмечает «Коммерсант», это помещение вмещает меньше людей, чем зал, где в этот же день выступали президент Франции Эмманюэль Макрон, госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Причем, как утверждает издание, среди пришедших послушать речь Зеленского не было ни одного главы государства — в этот момент в другом зале выступал глава МИД Китая Ван И.

Президент Украины начал свое выступление с того, что мировые политики все меньше уделяют внимания его стране. Он отметил, что в отчете (.pdf) о ситуации в мире, подготовленном к конференции в Мюнхене, «только », что меньше, чем в предыдущих отчетах. В связи с этим Зеленский спросил: «А не рано все начали успокаиваться?» Он назвал это опасной тенденцией, подчеркнув, что «острые проблемы» не должны терять своей актуальности, пока не будут решены полностью.

«Я хочу обратить ваше внимание, что не совсем корректно говорить „война в Украине“. Это — война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, сколько и Вторая мировая война», — заявил Зеленский. Он отметил, что украинцы будут счастливы, если их страна не будет упоминаться в международных докладах. Но, считает Зеленский, это должно произойти после того, как на юго-востоке Украины наступит мир, страна восстановит свою территориальную целостность, а в ее состав вернутся «наши территории — Донбасс и Крым». Зеленский заявил, что хотел бы провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, в том числе в Донецкой и Луганской областях и Крыму.

В ходе выступления президент сообщил, что Украина выступает за разведение сил вдоль линии разграничения в Донбассе по «секторальному принципу». Причем, по его словам, переход от одного сектора к другому должен быть только после того, как ОБСЕ подтвердит, что в секторе нет военной техники и войск. Зеленский пообещал в ближайшее время представить это предложение участникам «нормандской четверки» (в нее входят Россия, Украина, Франция и Германия).

«Я твердо убежден, что без прекращения огня на востоке Украины и возвращения Крыма мы не можем починить поврежденную региональную безопасность в Европе», — добавил Зеленский. Он также выступил за освобождение 200 украинцев, которых держат «в нечеловеческих условиях» в ДНР и ЛНР, а также 100 украинцев и крымских татар, задержанных в Крыму и России.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский встретился с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и предложил, чтобы Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. Столтенберг, в свою очередь, сказал, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и добавил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению «нормандского формата».

Перед открытием конференции в Мюнхене на сайте форума 14 февраля опубликовали (.pdf) документ «12 шагов к большей безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе». Авторы доклада, в частности, предложили создать в рамках «нормандского формата» группу по диалогу в военной сфере, разработать план реконструкции Донбасса с участием ЕС и России, решить проблему пропавших без вести и провести разминирование. Доклад раскритиковали 27 бывших американских дипломатов и чиновников. Они заявили, что предложенные шаги при их добросовестном исполнении носят конструктивный характер, но некоторые идеи повторяют предложения Кремля, а некоторые не решить без участия России. На фоне критики представленный доклад 14 февраля пропал с сайта Мюнхенской конференции и появился вновь только 16 февраля.

Александр Бакланов