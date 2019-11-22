«Он не убил меня только потому, что был моложе, был женат». Кратчайший пересказ интервью бывшей девушки Олега Соколова

Когда мы начали отношения, он сказал, что я девушка его мечты. Говорил, что его жена умерла. О том, что это ложь, я узнала от его друзей, но к тому моменту я уже влюбилась. Он может быть очень галантным, заботливым, с ним было интересно. Но все, что он делал, он делал ради себя, он никогда не делился своими связями. Он наряжал меня как куклу и показывал людям. Он абсолютно подорвал мое психоэмоциональное здоровье. К концу отношений я оказалась в изоляции — без друзей, без общения с родными. Когда я решилась от него уйти и пришла за вещами, он привязал меня к стулу скотчем, а потом начал меня бить и принес утюг. Думаю, он хотел меня убить, но почему-то не смог. Когда он меня отпустил, я пошла в полицию, но они не хотели с этим разбираться. Потом он преследовал меня и просил вернуться. И я вернулась, и мы пробыли вместе еще год — я не понимаю, как так вышло, моя жизнь была разрушена, и видимо это была моя месть ему. Каждый раз, когда мы встречались, был скандал. Однажды я закатила очередную истерику, и он мне сказал: «Я тебя убью, сука». Это было так натурально, что у меня в голове что-то щелкнуло, и сбежала навсегда. Он не убил меня только потому, что был моложе, был женат. Когда я отказалась выступать в суде по делу , мне говорили, что если он убьет , я тоже буду виновата. Я стараюсь об этом не думать, но это чувство меня тяготит.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA