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Как адвокат собирается защищать историка Олега Соколова, признавшегося в убийстве. Цитата
17:41, 13 ноября 2019
Источник: Meduza
Александр Почуев — адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, —
считает
неправильным, что его подзащитного «публично линчевали» до вынесения приговора. По словам Почуева, сам он не исключает «и версию самооговора, и иные версии [преступления], вплоть до мистических». 63-летнего Олега Соколова 9 ноября
достали
из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки. Дома у историка нашли женскую голову. Соколов
признался
, что во время ссоры застрелил Анастасию Ещенко (он
назвал
девушку своей невестой) и расчленил ее тело. Соколова
взяли
под арест. СПбГУ, где он преподавал,
уволил
его.
Фото в анонсе: Александр Галперин / Sputnik / Scanpix / LETA
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