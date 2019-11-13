Перейти к материалам
новости

Как адвокат собирается защищать историка Олега Соколова, признавшегося в убийстве. Цитата

Источник: Meduza
Александр Почуев — адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, — <a href="https://www.rbc.ru/society/13/11/2019/5dcc0e1d9a79475a3af2f437" target="_blank">считает</a> неправильным, что его подзащитного «публично линчевали» до вынесения приговора. По словам Почуева, сам он не исключает «и версию самооговора, и иные версии [преступления], вплоть до мистических». 63-летнего Олега Соколова 9 ноября <a href="https://meduza.io/feature/2019/11/09/istorika-spbgu-i-chlena-rvio-olega-sokolova-podozrevayut-v-ubiystve-ego-dostali-iz-moyki-v-peterburge-s-otpilennymi-zhenskimi-rukami" target="_blank">достали</a> из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки. Дома у историка нашли женскую голову. Соколов <a href="https://meduza.io/feature/2019/11/10/peterburgskiy-istorik-oleg-sokolov-priznalsya-v-ubiystve-byvshey-studentki-brat-zhertvy-schitaet-chto-uchenomu-sneslo-golovu-ot-revnosti" target="_blank">признался</a>, что во время ссоры застрелил Анастасию Ещенко (он <a href="https://meduza.io/feature/2019/11/11/devushka-kotoraya-kazalas-mne-idealnym-sozdaniem-prevratilas-v-chudovische-iz-strashnoy-skazki" target="_blank">назвал</a> девушку своей невестой) и расчленил ее тело. Соколова <a href="https://meduza.io/news/2019/11/11/sud-arestoval-istorika-olega-sokolova-priznavshegosya-v-ubiystve-byvshey-studentki" target="_blank">взяли</a> под арест. СПбГУ, где он преподавал, <a href="https://meduza.io/news/2019/11/13/olega-sokolova-priznavshegosya-v-ubiystve-byvshey-studentki-uvolili-iz-spbgu" target="_blank">уволил</a> его.
Александр Почуев — адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, — считает неправильным, что его подзащитного «публично линчевали» до вынесения приговора. По словам Почуева, сам он не исключает «и версию самооговора, и иные версии [преступления], вплоть до мистических». 63-летнего Олега Соколова 9 ноября достали из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки. Дома у историка нашли женскую голову. Соколов признался, что во время ссоры застрелил Анастасию Ещенко (он назвал девушку своей невестой) и расчленил ее тело. Соколова взяли под арест. СПбГУ, где он преподавал, уволил его.

Фото в анонсе: Александр Галперин / Sputnik / Scanpix / LETA