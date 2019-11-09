Историка СПбГУ и члена совета РВИО Олега Соколова подозревают в убийстве. Его достали из Мойки в Петербурге с отпиленными женскими руками

Набережная реки Мойки в Петербурге Ольга Липунова / Фотобанк Лори

В Петербурге из реки Мойки утром 9 ноября достали мужчину с «двумя отчлененными женскими руками», сообщил Следственный комитет. Как уточнил «Интерфакс» со ссылкой на СК, это 63-летний историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов. Отрезанные руки обнаружили в его рюкзаке (по другим данным, в пакете), там же нашли травматический пистолет. Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Он не отрицает, что причастен к преступлению, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Олег Соколов пытался утопить рюкзак с отрезанными по локоть руками недалеко от своего дома, сообщает издание 47news. По одной версии, которую приводит Пятый канал, Соколов пытался утопить рюкзак, а, когда сумка не ушла под воду, прыгнул в реку сам. По версии 47news, в тот момент Соколов находился в состоянии алкогольного опьянения и, бросая рюкзак в воду, не рассчитал силы и упал в Мойку. Его заметил проезжавший мимо таксист, который вызвал спасателей. Соколова госпитализировали в Мариинскую больницу с переохлаждением, его состояние оценивается как тяжелое.

При обыске в квартире Соколова нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу, сообщает 47news. По информации издания, убита 24-летняя выпускница Института истории СПбГУ Анастасия Ещенко, которую называют ученицей Соколова. Она работала репетитором и, начиная с 2016 года, сопровождала Соколова в поездках из Петербурга в Москву. Кроме того, она была его соавтором в различных научных работах, посвященных истории Франции. «Фонтанка» пишет, что отношения Соколова и Ещенко «явно выходили за рамки формата „учитель—ученица“». «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Соколов и Ещенко жили вместе.

Анастасия Ещенко была убита 7 ноября из мелкокалиберного обреза в квартире Соколова. Как сообщает 47news, после убийства тело Ещенко продолжало лежать в квартире, даже когда 8 ноября к ученому пришли гости. По информации издания, Соколов, предположительно, убил свою ученицу из-за ее неприязненного отношения к двум его дочерям. На допросе Соколов рассказал, что купил пилу, чтобы избавиться от убитой. Во время расчленения тела он пил алкоголь, поскольку «ему не раз становилось дурно». После убийства, по данным 47news, Соколов собирался совершить самоубийство в мундире Наполеона у Петропавловской крепости.

Олег Соколов состоит в научном совете Российского военно-исторического общества. Эта информация была опубликована на сайте РВИО, но после сообщения об убийстве эти сведения удалили (страница с упоминанием Соколова доступна в кэше Google). Затем в РВИО сообщили, что историк никогда не состоял в организации. Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории, в частности, истории Франции времен Наполеона, автор первой русскоязычной монографии о наполеоновской армии. Возглавляет Общероссийское военно-историческое общественное движение и считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. За научную и общественную деятельность Соколов был награжден французским орденом Почетного легиона.

В прошлом Соколова обвиняли в избиениях. В 2008 году студентка, имя которой не раскрывается, написала заявление в полицию о том, что «была избита своим любовником Соколовым О. В. на его съемной квартире» в Москве. Как сообщал «Московский комсомолец», это дело не дошло до суда. В марте 2018 года на ютьюбе появилось видео, где на лекции Соколова по его знаку избили студента. Тот попросил лектора прокомментировать , выдвинутые против него историком и телеведущим Евгением Понасенковым. После случившегося комиссия по этике СПбГУ заявила, что ролик был смонтирован, но признала, что «Соколов как лектор допустил нарушение норм этики взаимоотношений со слушателями». Один из бывших студентов Соколова заявил в фейсбуке, что доцент уже в 2018 году «подавал признаки нетерпимости и невменяемости».

Александр Бакланов