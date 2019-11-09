РВИО объявило, что подозреваемый в убийстве член их научного совета никогда не состоял в организации

Обновление. Глава научного совета РВИО Владимир Чуров сообщил, что Олег Соколов входил в прежний состав совета. Он не уточнил, когда Соколова исключили из совета.

Историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве в Петербурге, никогда не состоял в Российском военно-историческом обществе (РВИО). Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на советницу председателя общества Ирину Казначееву.

«Олег Соколов — не член РВИО», — сообщила Казначеева. Она отметила, что впервые слышит его имя.

После того, как СМИ сообщили об убийстве в Петербурге, с сайта РВИО пропала информация о том, что Олег Соколов состоит в научном совете общества. Эти сведения сохранились в кэше Google. На сайте РВИО также можно найти несколько публикаций, где Соколов назван членом научного совета организации.

9 ноября в Петербурге из реки Мойки извлекли 63-летнего историка Олега Соколова, в рюкзаке которого обнаружили отпиленные женские руки. СК заподозрил его в убийстве.

Подробнее об убийстве в Петербурге Историка СПбГУ и члена совета РВИО Олега Соколова подозревают в убийстве. Его достали из Мойки в Петербурге с отпиленными женскими руками