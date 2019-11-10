Историк Олег Соколов признался в убийстве бывшей студентки. Брат жертвы считает, что ученому «снесло голову от ревности» Что известно о преступлении два дня спустя

Поиски останков Анастасии Ещенко в Мойке, 9 ноября 2019 года Александр Демьянчук / ТАСС / Scanpix / LETA

Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве. По словам адвоката, «он находится в шоковом состоянии, в глубоких переживаниях, в слезах». 9 ноября 63-летнего Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали женские руки. Предполагается, что он убил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой жил вместе. Сообщалось, что Соколов планировал избавиться от останков девушки, а потом совершить самоубийство в мундире в Петропавловской крепости. Сейчас историк, которого сначала госпитализировали с переохлаждением, находится в СИЗО. Суд изберет ему меру пресечения 11 ноября.

Соколова исключили из своих научных советов институт во Франции, а также Российское военно-историческое общество (РВИО). После новостей об убийстве Ещенко с сайта РВИО пропала информация о том, что Соколов состоит в научном совете общества, однако эти сведения сохранились в кэше Google. Глава научного совета РВИО Владимир Чуров сообщил, что Соколов входил в прежний состав совета; он не уточнил, когда историка исключили.

Олег Соколов на реконструкции Бородинской битвы, 4 сентября 2016 года Кирилл Калиников / Sputnik / Scanpix / LETA

При поиске останков Ещенко в Мойке нашли скелет другого человека. Кому он принадлежит, неизвестно. Поиск фрагментов тела самой Ещенко продолжается. По предварительным данным, за два дня водолазы подняли со дна Мойки пакеты с ногами убитой. Голову Ещенко, по словам источников «Интерфакса» и 47news, нашли в квартире Соколова (по данным 47news, там же находилось туловище). Кроме того, как рассказал собеседник «Интерфакса», в квартире были обнаружены ножовки, ножи, топор, обрез малокалиберной винтовки, из которого могла быть убита Ещенко, и почти 50 патронов.

Убитая была дочерью сотрудницы МВД, рассказал РИА Новости глава квартального комитета станицы Старовеличковской в Калинанском районе Краснодарского края Евгений Тарасенко. Галина Ещенко имеет звание подполковника и возглавляет отдел по работе с личным составом управления МВД по Калининскому району. «Мы работали с ее отцом, он тренером работал, учителем физкультуры, в школе работает. Сын, он [состоял в молодежной] сборной России по футболу, воспитанник „Краснодара“», — рассказал Тарасенко. Отец убитой Олег Ещенко заявил «Комсомольской правде», что дочь не говорила ничего плохого про Соколова.

Незадолго до смерти Ещенко рассказала брату о ссоре с Соколовым. Сергей Ещенко сообщил РБК, что его сестра и Соколов были парой, а у доцента «снесло голову от ревности». По его словам, около часа ночи 8 ноября сестра позвонила ему и сказала, что хотела пойти на день рождения к другу, но Соколову это не понравилось. Он якобы стал ее оскорблять и ударил, бросив головой об пол. «Я ее просил, чтобы она ушла, но она сказала, что ей сначала нужно вернуться [в квартиру], потому что у нее там все вещи. Она планировала в общаге после этого восстановиться», — цитирует брата убитой «Пятый канал». По словам источника «Интерфакса», Ещенко была убита около двух часов ночи 8 ноября после ссоры с Соколовым.

Соколова называют отличным ученым и вспыльчивым человеком. «Он великолепный специалист по эпохе Наполеона. На лекциях переходил на французский, пародировал Наполеона и его генералов. Мог голос повысить сильно. <…> Все к нему относились как к фрику, который полностью в своей теме», — рассказал «Фонтанке» студент Соколова Федор Данилов. Петербургский муниципальный депутат Василий Кулин тоже вспомнил Соколова как лектора и отметил, что тот проявлял признаки «нетерпимости и невменяемости». Неназванная знакомая историка рассказала «Газете.ру», что он был вспыльчивым, но к своим возлюбленным (по ее словам, у него было много романов, особенно в молодости) относился с добротой. «Он взращивал своих девушек, образовывал и давал карьеру», — сказала собеседница «Газеты.ру».

Читайте также Историка СПбГУ и члена совета РВИО Олега Соколова подозревают в убийстве. Его достали из Мойки в Петербурге с отпиленными женскими руками

Ольга Корелина