При поиске останков предполагаемой жертвы историка СПбГУ в Мойке нашли скелет другого человека
При поиске останков предполагаемой жертвы петербургского историка Олега Соколова в реке Мойке нашли останки другого неизвестного человека, сообщили ТАСС в учреждении «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».
Источник ТАСС в следственных органах уточнил, что найденные останки представляют собой скелет. По факту его обнаружения может быть возбуждено отдельное уголовное дело.
Он также отметил, что вопрос о возбуждении второго уголовного дела решается не в отношении преподавателя СПбГУ, а по факту обнаружения.
63-летнего историка, доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова 9 ноября достали из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.
Предполагается, что останки принадлежат выпускнице Института истории СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у Соколова был роман. Историка заподозрили в убийстве, он признал вину.
После задержания Соколова водолазы нашли на дне Мойки пакеты, предположительно, с ногами убитой им женщины.