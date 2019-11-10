При поиске останков предполагаемой жертвы историка СПбГУ в Мойке нашли скелет другого человека

При поиске останков предполагаемой жертвы петербургского историка Олега Соколова в реке Мойке нашли останки другого неизвестного человека, сообщили ТАСС в учреждении «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».

Источник ТАСС в следственных органах уточнил, что найденные останки представляют собой скелет. По факту его обнаружения может быть возбуждено отдельное уголовное дело.

63-летнего историка, доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова 9 ноября достали из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.

Предполагается, что останки принадлежат выпускнице Института истории СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у Соколова был роман. Историка заподозрили в убийстве, он признал вину.

После задержания Соколова водолазы нашли на дне Мойки пакеты, предположительно, с ногами убитой им женщины.