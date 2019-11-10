Французский институт исключил из научного совета доцента СПбГУ, который признался в убийстве бывшей студентки

Институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе исключил из научного совета преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей бывшей студентки.

«Мы с ужасом узнали из прессы о жестоком преступлении, в котором, предположительно, виновен Олег Соколов. <…> Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем соболезнования семье жертвы», — говорится в заявлении института.

Историка, доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова 9 ноября его извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали женские руки. По неофициальной информации, он убил выпускницу СПбГУ, с которой у него был роман. Сообщалось, что Соколов планировал избавиться от останков, а потом совершить самоубийство. Историк оформил явку с повинной.

Олег Соколов был специалистом по наполеоновским войнам и одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. За научную и общественную деятельность он получил французский орден Почетного легиона.