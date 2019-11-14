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Мединского спросили, знает ли он историка, обвиненного в убийстве студентки. Ох, зря

Источник: Meduza
На международном культурном форуме в Петербурге министра культуры Владимира Мединского <a href="https://www.interfax.ru/russia/684173" target="_blank">спросили</a>, знаком ли он с историком Олегом Соколовым, которого обвинили в <a href="https://meduza.io/feature/2019/11/11/devushka-kotoraya-kazalas-mne-idealnym-sozdaniem-prevratilas-v-chudovische-iz-strashnoy-skazki" target="_blank">убийстве и расчленении</a> своей студентки Анастасии Ещенко. Министр <a href="https://ria.ru/20191114/1560941598.html" target="_blank">ушел</a> от <a href="https://78.ru/news/2019-11-14/lyubyat_u_nas_raschlennku_medinskii_sravnil_eksprepodavatelya_spbgu_sokolova_s_dzhokerom" target="_blank">ответа</a>, сравнив Соколова с героем блокбастера Джокером, о котором его тоже уже <a href="https://meduza.io/news/2019/10/31/medinskiy-v-minkult-zhaluyutsya-na-dzhokera-no-film-zapreschat-ne-budut" target="_blank">спрашивали</a>. «Стыдно, когда СМИ занимаются такой галиматьей и белибердой», — добавил Мединский.
На международном культурном форуме в Петербурге министра культуры Владимира Мединского спросили, знаком ли он с историком Олегом Соколовым, которого обвинили в убийстве и расчленении своей студентки Анастасии Ещенко. Министр ушел от ответа, сравнив Соколова с героем блокбастера Джокером, о котором его тоже уже спрашивали. «Стыдно, когда СМИ занимаются такой галиматьей и белибердой», — добавил Мединский.

Фото в анонсе: Михаил Джапаридзе / ТАСС / Scanpix / LETA