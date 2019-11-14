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Мединского спросили, знает ли он историка, обвиненного в убийстве студентки. Ох, зря
14:50, 14 ноября 2019
Источник: Meduza
На международном культурном форуме в Петербурге министра культуры Владимира Мединского
спросили
, знаком ли он с историком Олегом Соколовым, которого обвинили в
убийстве и расчленении
своей студентки Анастасии Ещенко. Министр
ушел
от
ответа
, сравнив Соколова с героем блокбастера Джокером, о котором его тоже уже
спрашивали
. «Стыдно, когда СМИ занимаются такой галиматьей и белибердой», — добавил Мединский.
Фото в анонсе: Михаил Джапаридзе / ТАСС / Scanpix / LETA
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