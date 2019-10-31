Мединский: в Минкульт жалуются на «Джокера», но фильм запрещать не будут

В министерство культуры поступают обращения россиян с требованием запретить показ фильма «Джокер», но ведомство не собирается этого делать. Об этом в интервью «Авторадио» заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«А какие у нас на это основания? Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, а кто-то — добра. Есть открытый перечень: призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. Все остальное разрешено», — сказал он.

При этом Мединский отметил, что лично ему «Джокер» не понравился. «При обращении в Минкультуры у этого фильма не было бы ни одного шанса на поддержку», — добавил он.

Фильм Тодда Филлипса «Джокер», рассказывающий историю главного антагониста из комиксов про Бэтмена, получил «Золотого льва» на Венецианском фестивале. Картина остается одним из лидеров мирового кинопроката. Главную роль в «Джокере» исполнил Хоакин Феникс.