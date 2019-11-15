Россия — великая держава, ее военное влияние нужно для соблюдения баланса в мире. Турция хочет под видом беженцев привести в Сирию террористов по указке США. «Исламское государство» появилось по воле США и под прикрытием США. Вбить клин между нами и курдами хотят США. Они — оккупанты, ворующие нефть. Гитлер напал на СССР из-за нефти, сейчас американцы занимаются тем же самым. США — не государство, а режим. За президентом США стоят реальные хозяева страны — производители оружия и банки. убили спецслужбы. Чьи? Все западные разведки работают на одного хозяина — ЦРУ. Вот она правда. Он был убит, потому что знал важные секреты — точно так же, как и . Они стали обузой после того, как исполнили свои роли. Вспомните . Они сказали, что он покончил с собой, а на самом деле его убили. В Сирии все налаживается. Во всех районах, куда мы приходим, мы восстанавливаем школы и больницы. Постоянно строим новые заводы. Нам помогают друзья — Россия, Иран и Китай. Я сам вожу свой автомобиль, потому что я скромный. Ни терроризму, ни чему-то еще не удастся изменить мои привычки и мою связь с народом.

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Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: пресс-служба президента Сирии / Sputnik / Scanpix / LETA