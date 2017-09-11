Итоги выборов 10 сентября. Максимально коротко

В регионах выбрали 16 губернаторов: везде победили единоросы, утвержденные президентом Владимиром Путиным. Из Госдумы ушли два депутата от «Единой России», но взамен выбрали только одного — второй свободный мандат достался ЛДПР. Еще выбирали шесть региональных парламентов, везде также победила «Единая Россия». В Москве оппозиция смогла получить большинство минимум в 10 районах на муниципальных выборах, победили до 200 кандидатов (из полутора тысяч). Но этого вряд ли хватит для прохождения «муниципального фильтра» на выборах мэра.