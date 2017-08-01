Все приключения Энтони Скарамуччи в Белом доме. Максимально коротко

21 июля финансист Энтони Скарамуччи был назначен директором по коммуникациям в администрации Дональда Трампа. Он добился ухода пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, а потом и главы администрации Райнса Прибуса, которого еще и успел обматерить в разговоре с журналистом под запись. Поужинал с Трампом и журналистом Fox, а когда об этом стало известно — пригрозил засудить всех, кто «сливает» информацию из Белого дома. Был уволен по требованию нового главы администрации 31 июля .